Петербуржцы сдали 110 литров крови за пару дней в кризисный период отпусков

Петербуржцы за 2 дня сдали более 100 литров крови. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга проявили себя крайне активно и сдали 110 литров крови в рекордно короткие сроки – 2 дня. Среди доноров было много новичков, в добровольцы записались и ветераны движения. Всю «вырученную» кровь распределят по нуждающимся больницам. Середина августа оказалась кризисным сезоном. Кровь была нужна многим больным, о чем сигнализировал городской «донорский светофор», окрасившийся в красный цвет.

- Острая потребность в донорской крови в Петербурге возникла из-за периода отпусков. Сдать кровь в городе может любой дееспособный гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Власти похвалили петербуржцев за неравнодушие и помощь в трудный период.