Последние новости в Санкт-Петербурге на 19 августа 2021 года: Драка с лошадью на Рубинштейна и собачий «Оскар» полицейского пса Меркурия

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру четверга, 19 августа 2021 года. На улице Рубинштейна прохожие с кулаками отбивал лошадь от пьяного наездника, который не хотел слазить с животного. Молодого человека колотили что есть мочи, но он не собирался сдаваться. Очевидцам показалось, что парочка ударов попала и по лошади. Впрочем, в полиции жестокого обращения с животным не нашли.

Петербургские депутаты Заксобрания вводят так называемый «ОСАГО» для собак, чьи породы входят в перечень опасных в России. Инициатива появилась на волне множества новостей о кусачих разборках друзей наших меньших. Владельцев опасных псов хотят обязать страховать своих питомцев с 2024 года. Без этого «ОСАГО» хозяевам запретят выводить собаку за пределы своей квартиры или огороженного участка у дома.

Полицейский пес Волк-Меркурий взял собачий «Оскар» за спасение школьницы от насильника. Овчарка взяла след по белью ребенка и привела сотрудников МВД к заброшке, где находился похититель со своей жертвой. Меркурий стал первой за 60 лет собакой из России, которую наградили престижным итальянским призом. «КП» повидалась с собакой и ее хозяйкой-кинологом Марией. Оказалось, пес за свою жизнь спас немало жизней горожан.

В Петербурге появилась вероятность застройки Финского залива в Курортном районе. Там хотят возвести массу отелей и апартаментов. Все это произойдет, если депутаты города примут соответствующие изменение в Генплане развития Северной столицы. Документ парламентариям предоставил Смольный.