МЧС предупреждает о сильном ветре с грозами 19 августа в Ленобласти

Ухудшения погоды ждут в Петербурге и области 19 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение по ленинградской области. По данным синоптиков, с утра 19 августа будет сильный ветер, а ближе к полудню ожидаются грозы.

- Согласно предупреждениям о неблагоприятных погодных явлениях, начиная с 8-11 часов, ожидается усиление южного, юго-западного ветра до скорости 15-17 метров в секунду, начиная с 11-14 часов местами ожидаются грозы, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Из-за непогоды возрастает опасность возникновения чрезвычайных происшествий. Жителям региона советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и двери. На улице не ходить вблизи деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов и всего, что может упасть от ветра. Машину лучше спрятать в гараж или поставить на открытом месте.

Выходить на лодках, катерах и прочих плавсредствах на воду категорически не рекомендуется.

Об ухудшении погоды в четверг предупреждают и петербургские спасатели.