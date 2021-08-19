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Общество19 августа 2021 8:37

МЧС предупреждает о сильном ветре с грозами 19 августа в Ленобласти

Ухудшения погоды ждут уже с утра
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ухудшения погоды ждут в Петербурге и области 19 августа.

Ухудшения погоды ждут в Петербурге и области 19 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение по ленинградской области. По данным синоптиков, с утра 19 августа будет сильный ветер, а ближе к полудню ожидаются грозы.

- Согласно предупреждениям о неблагоприятных погодных явлениях, начиная с 8-11 часов, ожидается усиление южного, юго-западного ветра до скорости 15-17 метров в секунду, начиная с 11-14 часов местами ожидаются грозы, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Из-за непогоды возрастает опасность возникновения чрезвычайных происшествий. Жителям региона советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и двери. На улице не ходить вблизи деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов и всего, что может упасть от ветра. Машину лучше спрятать в гараж или поставить на открытом месте.

Выходить на лодках, катерах и прочих плавсредствах на воду категорически не рекомендуется.

Об ухудшении погоды в четверг предупреждают и петербургские спасатели.