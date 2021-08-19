Таксист-нелегал, наехавший на парковщика, может сесть на пять лет

Таксист наехал на инспектора на Гончарной улице. Фото: Комитет по транспорту СПб

Следком возбудил уголовное дело на таксиста-нелегала, который наехал на сотрудника Комитета по транспорту на Гончарной улице. Инцидент произошел на Гончарной улице, когда инспектор пытался оформить таксиста за нарушение парковки.

- В течение дня Комитет эвакуирует порядка 50-60 автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Агрессия со стороны нарушителей ПДД встречается редко, но любые ее проявления будут пресечены, - заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Сам инспектор в результате инцидента получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Водитель скрылся с места ДТП, его ищут. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что с 29 июня 2021 года полномочия по оформлению нарушений правил парковки и стоянки переданы от ГИБДД Комитету по транспорту.