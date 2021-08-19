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Звезды19 августа 2021 10:49

С памятника Николаю I на Исаакиевской площади начали снимать леса

Монумент реставрировали три года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Реставрация памятника Николаю Первому почти завершена.

Реставрация памятника Николаю Первому почти завершена.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Памятник Николаю I начали освобождать от строительных лесов после долгой реставрации. Около трех лет монумент императору был закрыт от взора горожан и сейчас начал приобретать привычный вид.

- Близится к завершению реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Специалисты уже начали разбирать верхние ярусы лесов. Скоро снимут и баннер, которым памятник был укрыт почти три года, - сообщает пресс-служба городской администрации.

За прошедшее время реставраторы обследовали памятник, а потом провели сложнейшие работы по восстановлению конной статуи, орла и четырех фигур, олицетворяющих «Силу», «Мудрость», «Правосудие» и «Веру».

Кроме того были восстановлены и четыре барельефа, на которых отмечены ключевые события правления Николая I. В ходе работ были воссозданы и утраченные ранее декоративные элементы.