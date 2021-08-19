Сидевший под домашним арестом петербуржец сломал поклонный крест в Матвеевском саду

Полиция нашла мужчину, сломавшего крест с Матвеевском саду на Кантемировской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники центре противодействия экстремизму петербургского Главка нашли мужчину, который сломал поклонный крест, установленный на месте бывшей церкви Святого апостола Матфея в Матвеевском саду. Как оказалось, причиной ЧП оказался не злой умысел, а банальная пьяная неловкость

- 18 августа был задержан не работающий мужчина 1976 года рождения, который пояснил, что 7 августа около 01 часа 50 минут, находясь в Матвеевском саду в состоянии алкогольного опьянения, подошел к памятному деревянному кресту с целью зажечь лампадку. Потеряв равновесие облокотился на крест, который под тяжестью веса тела надломился. Верхняя часть креста упала на землю, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Мужчина просто ушел домой, а полиция, после обращения обеспокоенных горожан, начал искать экстремистов. Отметим, что в отношении петербуржца в феврале нынешнего года было возбуждено уголовное дело о посредничество во взятках, по которому он должен был сидеть под домашним арестом. Но не сидел. Теперь ему могут изменить меру пресечения а более жесткую.