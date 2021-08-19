35% работников сферы обслуживания в Петербурге отказались от вакцинации

Без вакцинации персонала с 1 октября большинство предприятий сферы услуг работать не сможет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

80% сотрудников петербургской сферы услуг должны быть привиты от коронавируса к 1 октября. Исключение составляют лишь те, кто переболел ковидом в последние полгода или имеет медотвод от прививки. Но пока процесс идет не слишком активно, а треть работников вообще не собирается идти на вакцинацию.

- Лишь 16% невакцинированных сотрудников сферы услуг Санкт-Петербурга намерены в любом случае сделать прививку. Под угрозой увольнения или невозможности трудоустройства готовы вакцинироваться еще 29% опрошенных, а 35% не будут прививаться ни при каких условиях, - говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос был проведен в Петербурге с 13 по 17 августа, в нем приняло участие 1600 человек, то есть выборка была достаточно большой.

При этом решение властей об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, транспорта и госучреждений одобряет каждый третий петербуржец, а 45% выступили против принудительных мер.