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Здоровье19 августа 2021 13:38

Более пяти тысяч человек вылечились от коронавируса в Петербурге за сутки

Причин такого явления в Смольном не называют
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Более пяти тысяч пациентов с ковидом выздоровело в Петербурге за сутки.

Более пяти тысяч пациентов с ковидом выздоровело в Петербурге за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Резкий рост числа выздоровлений зафиксирован в Петербурге. За прошлые сутки медики выписали более пяти тысяч пациентов, болевших коронавирусорм. Это примерно на четыре тысячи больше, чем в обычные дни в последнее время.

- На утро 19 августа в Петербурге отмечено еще 1563 заболевших (562 348 за все время), скончались за сутки 32 пациента (20 149), выздоровели - 5355 (539 900), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

В чем причины столь резкого количества выздоровевших, в городском Комитете по здравоохранению не уточняют.

В Ленинградской области обошлось без аномалий. На утро четверга показатели следующие: заражений за все время – 60 530 (+229 за сутки), смертей – 2384 (+6), выздоровлений - 48 864(+99).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 августа 2021
Последние данные Оперштаба