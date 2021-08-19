Более пяти тысяч человек вылечились от коронавируса в Петербурге за сутки

Более пяти тысяч пациентов с ковидом выздоровело в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Резкий рост числа выздоровлений зафиксирован в Петербурге. За прошлые сутки медики выписали более пяти тысяч пациентов, болевших коронавирусорм. Это примерно на четыре тысячи больше, чем в обычные дни в последнее время.

- На утро 19 августа в Петербурге отмечено еще 1563 заболевших (562 348 за все время), скончались за сутки 32 пациента (20 149), выздоровели - 5355 (539 900), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

В чем причины столь резкого количества выздоровевших, в городском Комитете по здравоохранению не уточняют.

В Ленинградской области обошлось без аномалий. На утро четверга показатели следующие: заражений за все время – 60 530 (+229 за сутки), смертей – 2384 (+6), выздоровлений - 48 864(+99).