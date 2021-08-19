40 нелегалов и 300 литров поддельного алкоголя нашли во время рейда по мигрантам в Мурино

Полиция провела масштабный рейд в Мурино. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Очередной масштабный рейд по мигрантам провели петербургские полицейские. 18 августа стражи порядка проверяли квартиры и стройки Мурино, где живут и работают иностранцы. В результате были найдены не только сами нелегалы, но и склад с паленым алкоголем, откуда изъяли 300 литров спиртного.

- В ходе рейда полицейские проверили около полутысячи граждан, работающих на строительных объектах и свыше 2300 квартир в жилых домах в городе Мурино. результатом стало привлечение к административной ответственности 49 человек по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Главка.

Всего в полицию было доставлено около 100 человек. 40 из них находились в России нелегально. Их ждет штраф и возможная высылка на родину. Еще несколько десятков гастарбайтеров привлекли к ответственности за хулиганство и пьянство в общественных местах.