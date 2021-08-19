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Общество19 августа 2021 14:27

МЧС предупреждает об усилении ветра к вечеру 19 августа в Петербурге

На Финском заливе ожидаются метровые волны
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На Петербург надвигается сильный ветер.

На Петербург надвигается сильный ветер.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей города об усилении ветра. К вечеру 19 августа резкие порывы могут достигать скорость в 20 метров в секунду. Из-за этого на акватории Финского залива поднимутся метровые волны.

- Днем 19 августа и в первую половину ночи 20 августа сохранится южный, юго-западный ветер скоростью 17-20 метров в секунду. Высота волн на Финском заливе составит 0,8-1,3 метра, - отмечают в МЧС.

Горожанам советуют не выходить лишний раз на улицу и не отправляться в плавание на городские водоемы. Машину лучше убрать в гараж или поставить на открытое место, чтобы уберечь от падающих деревьев, рекламных щитов и прочего.

Напомним, что с таким же предупреждением чуть ранее выступили и спасатели из Ленобалсти.