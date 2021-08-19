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Экономика19 августа 2021 15:16

Больше 22 тысяч малых и средних предприятий исчезли в Петербурге за полтора года пандемии

Но причиной закрытия стал не только ковид, но и другие причины
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Не все предприятия смогли пережить пандемию.

Не все предприятия смогли пережить пандемию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 22 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса закрылись в Петербурге за время пандемии. Такую статистику по итогам последний полутора лет привели в городском Комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

- По сравнению с 10 января 2020 года общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 22 231 единицу, - пишут «Невские новости».

Впрочем, чиновники отмечают, что причиной снижения количества фирм могли стать не только экономические трудности из-за ковида, но и другие причины. Например, укрупнение, слияние нескольких компаний в одну. А также актуализация данные реестра предпринимателей.

- Некоторые изменили формат ведения бизнеса и статус организации, а часть индивидуальных предпринимателей перешли в ряд самозанятых граждан, - отмечают специалисты.