Ленобласть попросит почти 9 миллиардов рублей на строительство ТПУ «Кудрово» и дороги в обход Мурино

Деньги на транспортный обход Мурино может дать федеральный центр. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленобласти почти завершили согласование заявки на получение денег из федерального бюджета. Почти девять миллиардов рублей должны пойти на строительство транспортного узла в Кудрово, а также трассы в обход Мурино и расширение Колтушского шоссе.

- «Короткая заявка» - на 8,7 млрд состоит из двух проектов - строительство транспортного пересадочного узла «Кудрово» и обхода Мурино справа- продолжения Пискаревского проспекта, - сообщает пресс-служба администрации Ленобалсти.

Власти региона отмечают, что первый из проектов будет реализован по государственно-частному партнерству - ИКЕА, ТЦ МЕГА которой расположен в Кудрово, планирует выделить на строительство ТПУ свыше 600 миллионов рублей.

В расширенную заявку Ленобласти добавлен проект реконструкции Колтушского шоссе на территории Колтушей, а также строительство сетей для нового жилого микрорайона на Ржевке.