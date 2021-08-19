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Здоровье19 августа 2021 17:28

Комздрав Петербурга хочет привлечь на углубленную диспансеризацию 300 тысяч переболевших коронавирусом

Первые пациенты получили приглашения еще в середине июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге планируют провести углубленную диспансеризацию для 300 тысяч человек, переболевших коронавирусом.

В Петербурге планируют провести углубленную диспансеризацию для 300 тысяч человек, переболевших коронавирусом.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга хотят привлечь на углубленную диспансеризацию около 300 тысяч человек, переболевших коронавирусом. К середине августа в поликлиниках побывали примерно 8,5 тысяч пациентов. Сначала диспансеризацию предложат тем, кто пережил ковид, имея два и более хронических заболевания. Далее ждут уже всех остальных. Важный нюанс – на обследование можно прийти лишь спустя 60 дней после выздоровления от инфекции.

- Мы рассчитываем на более активный отклик, поскольку цель диспансеризации углубленной – это профилактика отдаленных осложнений коронавирусной инфекции и, прежде всего, тромбообразований – это жизнеугрожающее состояние, - цитируют главу отдела по организации амбулаторной медпомощи городского Комздрава Ларису Соловьеву в ТАСС.

Добавим, что во время углубленной диспансеризации пациентам сделают даже КТ легких, а также сделают особый тест на толерантность к физической нагрузке.