Комздрав Петербурга хочет привлечь на углубленную диспансеризацию 300 тысяч переболевших коронавирусом

В Петербурге планируют провести углубленную диспансеризацию для 300 тысяч человек, переболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга хотят привлечь на углубленную диспансеризацию около 300 тысяч человек, переболевших коронавирусом. К середине августа в поликлиниках побывали примерно 8,5 тысяч пациентов. Сначала диспансеризацию предложат тем, кто пережил ковид, имея два и более хронических заболевания. Далее ждут уже всех остальных. Важный нюанс – на обследование можно прийти лишь спустя 60 дней после выздоровления от инфекции.

- Мы рассчитываем на более активный отклик, поскольку цель диспансеризации углубленной – это профилактика отдаленных осложнений коронавирусной инфекции и, прежде всего, тромбообразований – это жизнеугрожающее состояние, - цитируют главу отдела по организации амбулаторной медпомощи городского Комздрава Ларису Соловьеву в ТАСС.

Добавим, что во время углубленной диспансеризации пациентам сделают даже КТ легких, а также сделают особый тест на толерантность к физической нагрузке.