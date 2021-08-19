Таможенники пресекли ввоз 290 килограммов наркотиков в Ленобласть

290 кг гашиша нашли в тайнике фуры на границе с Ленобластью. Фото: СЗТУ

Таможенники не пустили в Ленобласть и Петербург грузовик из Польши, в котором были спрятаны 290 килограммов гашиша. Кто-то хитрый из наркокартеля хотел обмануть российские службы, положив нелегальных товар в топливный бак фуры. Вот только таможенники проверили автомобиль, что называется, с ног до головы. В тайнике находились 34 брикета, каждый весил от 5 до 10 кг.

Официально грузовик перевозил пластиковые крышки польского производства. Фото: СЗТУ

- Масса наркотика составила 290 кг, что в соответствии с законодательством РФ можно считать особо крупным размером, это более полумиллиона разовых доз. Стоимость задержанной партии оценивается более чем в 230 млн рублей, - передает пресс-служба СЗТУ.

Экспертиза подтвердила, что коричневое вещество - гашиш. Фото: СЗТУ

Вскоре правоохранительные органы возбудят уголовное дело по статье за незаконное перемещение через границу наркотических средств. Виновным грозит до 20 лет тюрьмы.