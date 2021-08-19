Названа причина повреждения газопровода в доме на Кирочной улице в Петербурге

В доме на Кирочной улице в Петербурге образовалась дыра в газовой трубе на лестничной площадке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, что стало причиной повреждения газопровода в одной из парадных жилого дома №17 на Кирочной улице в Петербурге. Напомним, на лестничной площадке внезапно возникла мощная струя пламени. К счастью, газ оперативно отключили, а пожар на месте потушили. Никто не пострадал.

В «ПетербургГазе» объяснили «Комсомолке», что все произошло из-за короткого замыкания электрокабеля, который вплотную прилегал к газопроводу.

- В итоге образовалось отверстие с последующим возгоранием. Пламя потушили силами МЧС, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе газовой компании.

Сейчас жизни местных жителей ничто не угрожают, дефект устранили.