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Происшествия19 августа 2021 18:00

Названа причина повреждения газопровода в доме на Кирочной улице в Петербурге

Виной всему короткое замыкание электрокабеля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В доме на Кирочной улице в Петербурге образовалась дыра в газовой трубе на лестничной площадке.

В доме на Кирочной улице в Петербурге образовалась дыра в газовой трубе на лестничной площадке.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, что стало причиной повреждения газопровода в одной из парадных жилого дома №17 на Кирочной улице в Петербурге. Напомним, на лестничной площадке внезапно возникла мощная струя пламени. К счастью, газ оперативно отключили, а пожар на месте потушили. Никто не пострадал.

В «ПетербургГазе» объяснили «Комсомолке», что все произошло из-за короткого замыкания электрокабеля, который вплотную прилегал к газопроводу.

- В итоге образовалось отверстие с последующим возгоранием. Пламя потушили силами МЧС, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе газовой компании.

Сейчас жизни местных жителей ничто не угрожают, дефект устранили.