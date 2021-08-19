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Общество19 августа 2021 18:20

Сдвоенные «Ласточки» начнут ходить с сентября между Петербургом и Москвой

Это сделали из-за повышенного спроса пассажиров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Между Петербургом и Москвой запустят удлиненные "Ласточки", но только в сентябре.

Между Петербургом и Москвой запустят удлиненные "Ласточки", но только в сентябре.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Петербургом и Москвой с сентября 2021 года запустят сдвоенные «Ласточки». Спасибо стоит сказать повышенному спросу от пассажиров на быстрое путешествие из одной столицы в другую. Сдвоенный вариант включает в себя не пять, а десять вагонов. Курсировать такой состав будет только по пятницам и воскресеньям.

- Из Москвы вместительный состав будет отправляться с 3 сентября по 24 сентября (по пятницам), а из Санкт-Петербурга с 5 по 26 сентября (по воскресеньям). Билеты уже доступны, - передает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

К слову, в 2026 году между Петербургом и Москвой запустят высокоскоростные поезда. Для этой цели построят отдельный вокзал.