Заказчику убийства ректора СПбГУСЭ дали 18 лет тюрьмы заочно

В Ленобласти дали 18 лет тюрьмы заочно заказчику убийства ректора ГУСЭ. Фото: Тимур ХАНОВ

В Ленобласти вынесли заочное наказание в отношении заказчика убийства ректора петербургского ГУСЭ Александра Викторова. Напомним, киллер убил ученого в сентябре 2012 года, четырежды выстрелив в жертву. Следствию удалось оперативно найти всех организаторов и исполнителей громкого убийства, но с заказчиком все вышло сложнее. Под подозрения пал бывший проректор вуза Василий Соловьев.

В ноябре 2016-го мужчину оправдали. Затем, в феврале 2018-го, его признал виновным суд присяжных, однако Соловьев сбежал перед оглашением вердикта. С тех пор его никто не видел. По версии следствия, проректор затаил обиду на начальника из-за того, что тот выявил его хитрые махинации с недвижимостью, принадлежащей университету, а также закрыл фонд коллеги, через который студенты платили за учебу.

- С учетом фактических обстоятельств дела, особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Соловьева Василия к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскали 20 млн рублей в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.