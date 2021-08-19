Суд отправил в СИЗО таксиста-нелегала, наехавшего на инспектора Смольного

В Петербурге отправили в СИЗО таксиста-нелегала, наехавшего своей машиной на сотрудника Смольного. Фото: Смольный

В Петербурге арестовали таксиста-нелегала, который наехал на инспектора городского комитета по транспорту, пожелавшего составить на мужчину протокол из-за нарушения правил парковки. Напомним, сотрудник Смольного в итоге получил легкие травмы и сотрясение мозга. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти.

- 18 августа Дергунова (фамилия нарушителя – Прим.Ред.) задержали. В этот же день ему предъявили обвинение, вину он признал. Срок нахождения в СИЗО – по 17 октября 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что горе-таксисту грозит до 5 лет лишения свободы за свою дерзость.