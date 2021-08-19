Две полосы перекроют на КАД между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе

На КАД очередные перекрытия - в этот раз на внутреннем кольце между развязками Пулковским и Таллинским шоссе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе. На участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Автомобилистам придется терпеть неудобства с 23 августа по 5 сентября, от 68 до 74 километра.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / "Яндекс. Карты"

- Для движения автомобильного транспорта перекроют третью и четвертую полосы, а по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы пройдут в две смены, круглосуточно, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что всю информацию о перекрытиях будут транслировать на информационных табло на КАД. Сам участок оградят дорожными знаками, световой сигнализацией и водоналивными барьерами.