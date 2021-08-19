В Ленобласти поезд сошел с рельсов после удара в тупиковую призму

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кингисеппском районе Ленобласти грузовой поезд сошел с железнодорожных путей. Все произошло 17 августа около шести часов утра. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. По предварительной информации от ведомства, состав сошел с рельсов после наезда на тупиковую призму, причем, на красный сигнал светофора. Куда смотрел машинист, пока непонятно.

- Пострадавших в аварии нет. В происшествии не было опрокидывания вагонов и утраты груза. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и даст оценку действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожного полотна, - передает пресс-служба СЗТП.

В ведомстве обещают, что примут меры согласно закону, если выявят какие-нибудь нарушения.