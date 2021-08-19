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Происшествия19 августа 2021 19:50

В Ленобласти поезд сошел с рельсов после удара в тупиковую призму

Пострадавших в происшествии нет, прокуратура проводит проверку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грузовой поезд сошел с рельсов в Ленобласти.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ленобласти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кингисеппском районе Ленобласти грузовой поезд сошел с железнодорожных путей. Все произошло 17 августа около шести часов утра. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. По предварительной информации от ведомства, состав сошел с рельсов после наезда на тупиковую призму, причем, на красный сигнал светофора. Куда смотрел машинист, пока непонятно.

- Пострадавших в аварии нет. В происшествии не было опрокидывания вагонов и утраты груза. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и даст оценку действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожного полотна, - передает пресс-служба СЗТП.

В ведомстве обещают, что примут меры согласно закону, если выявят какие-нибудь нарушения.