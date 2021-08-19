Полиция задержала четырех лжеторговцев из Петербурга, обманувших россиян на 6,5 млн рублей

Двое из четырех задержанных лжеторговцев. Фото: МВД России

В Петербурге и Ленобласти полиция задержала четырех предполагаемых лжеторговцев, которые обманули доверчивых россиян из многих регионов на 6,5 млн рублей. Мошенники создали 25 интернет-магазинов, на которых пользователю Сети предлагалось приобрести гаджеты по заниженным ценам. За счет рекламной кампании сайты попадали в топ выдачи в поисковых сервисах. В итоге люди верили увиденному и спокойно заказывали себе дешевые смартфоны. Однако получали они, как правило, куски мыла, разбитые телефоны и, если «повезет», зарядные устройства.

По информации полиции, в итоге злоумышленники отправили минимум 670 фейковых посылок. Обманутым клиентам ничего не оставалось, кроме как жаловаться в МВД, ведь в бандеролях никогда не было описи вложения для оформления претензии. К счастью, нелегальный бизнес уже прикрыли.

- Злоумышленники также арендовали колл-центр, сотрудники которого занимались оформлением заказов после звонков клиентов на телефоны интернет-магазинов. Установлена причастность задержанных к 23-м эпизодам уголовных дел, возбужденных в различных регионах РФ, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У подозреваемых прошли обыски, во время которых полицейские изъяли все необходимые улики. Вскоре лжеторговцам предъявят обвинение.