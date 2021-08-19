«Одержимая дьяволом» владелица «Мини Купера» устроила ДТП на Лесном проспекте

Владелица "Мини Купера" закатила истерику, устроив ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

На Лесном проспекте в Петербурге владелица «Мини Купера» устроила ДТП на ровном месте, влетев в забор. По предварительной информации дама была сильно пьяна, но вместо прохождения медосвидетельствования она закатила истерику инспекторам ГИБДД. Женщина истошно кричала и рыдала, порой приговаривая что-то странное.

- А-а-а! Я хочу, чтобы это все из меня вышло! Сейчас! Здесь! – выкрикивала водитель.

Дама влетела в забор возле станции метро. Фото: vk.com/dorinspb

Видеозапись «фильма ужасов» появилась в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Администратор сообщества, ссылаясь на источники в ГИБДД, рассказал подробности происшествия.

- Не справилась с управлением и совершила столкновение с ограждением. На месте была задержана сотрудниками ППСП. На полу в авто валялась недопитая бутылка коньяка. Инспекторам пришлось смотреть на это представление, пока шла процедура оформления. В патрульный автомобиль садиться не хотела, упиралась как могла, - пишет «Дорожный инспектор».

В итоге на 36-летнюю женщину оформили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Ей грозит лишение водительских прав.