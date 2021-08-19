Завершены поиски 7-летней девочки, пропавшей в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга пропала 7-летняя девочка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге завершили поиски 7-летней девочки, пропавшей в Невском районе. Накануне ребенок катался на самокате возле своего дома на проспекте Большевиков. Мать девочки забила тревогу, когда не смогла ее найти. Женщина тут же позвонила в службу 112. Информацию об исчезновении малышки передали в отдел вневедомственной охраны. Один из патрулей Росгвардии в итоге и нашел ребенка. С девочкой все в порядке.

- Работая по горячим следам, росгвардейцы увидели подходившую под описание девочку, которая одна, без сопровождения взрослых, ехала на самокате по улице Дыбенко. Сержанты полиции Надежда Бутенко и Александр Гомзяков передали потерявшегося ребенка сотрудникам территориального отдела полиции, - пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своей группе во «Вконтакте».

Маме девочке вскоре сообщили о том, что дочь находится в отделе МВД. Женщина забрала малышку домой.