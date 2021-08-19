Уроженца Ингушетии отправили в СИЗО за стрельбу по земляку на Сенной площади в Петербурге

В Петербурге арестовали подозреваемого в стрельбе на Сенной площади. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО уроженца Ингушетии, который выстрелил в своего земляка на Сенной площади. Напомним, конфликт между молодыми людьми произошел в ночь на 18 августа. Владелец травматического пистолета внезапно вспылил на пьяного собеседника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

- По мнению дознания, подозреваемый не менее двух раз выстрелил в потерпевшего, чем причинил последнему телесные повреждения в виде огнестрельного ранения третьего пальца левой кисти с размозжением ногтевой фаланги, а также огнестрельного слепого непроникающего ранения груди слева, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам подозреваемый вместе с адвокатом возражали против отправки в СИЗО, но их не послушали. Под арестом молодой человек будет минимум по 16 сентября 2021 года.