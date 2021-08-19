Сезонная миграция лосей началась в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти пришла пора сезонной миграции лосей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о начале сезонной миграции лосей. В это время сохатые все чаще выбегают на городские территории во время длительных переходов в другие уголки природы. Следовательно, животных можно встретить на автодорогах. Водителей просят ответственно отнестись к миграции сохатых и всегда останавливаться перед ними, дав перебежать проезжую часть.

Тем более, за случайное убийство лося в аварии все еще полагается немаленький штраф.

- За прошлый год зафиксировано десять ДТП в Петербурге. В итоге погибли шесть лосей, три кабана и одна косуля. В Ленинградской области погибли два лося, две косули и один кабан, - пишет «Мойка78» со ссылкой на Смольный.

Напомним, дороги, где сохатых точно можно встретить, всегда помечаются предупреждающими знаками. Такие есть даже на северном участке ЗСД.