Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 августа 2021 года: Правила проведения школьных линеек и судьба единственного подрядчика метро

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 20 августа 2021 года. Стало известно, что школьные линейки в городе пройдут на улице из-за ограничений по коронавирусу. Пока не уточняется, скольких родителей готовы пустить на торжественное мероприятие. А вот учебные занятия будут в очном формате. У детей разве что собираются измерять температуру при входе. Сохранится и разобщенность классов, дабы избежать лишних контактов.

«Комсомолка» спросила у экспертов, ускорится ли строительство новых станций метро в городе после определения единственного подрядчика. С вероятностью в 99,9% эту роль возьмет на себя «Метрострой Северной столицы». Главное, в чем сходятся спикеры «КП», – у новой компании не будет проблем с финансированием благодаря связи с крупным банком. Однако с кадрами и оборудованием обстоит уже не все так гладко – подробнее в нашем материале по ссылке.

«КП» выяснила, ждать ли Северной столице разрушительного московского урагана. Отголоски стихии жители города уже чувствовали, взять хотя бы сильные порывы ветра в последние дни. Однако шторма в Петербурге все-таки не будет. Дожди пройдут лишь местами, а дневные значения температуры понизятся до +20 градусов.

Петербургские рестораторы пожаловались губернатору Александру Беглову на то, что им не выплатили компенсацию за простой фуд-кортов и фуд-плейсов во время строгих ограничений по коронавирусу. Речь именно о тех заведениях, которые относятся к крупному бизнесу. Предприниматели сетуют, что сохранили всех работников, а им за это даже не подсобили «копеечкой», хотя такие договоренности с властями были.