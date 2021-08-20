Дожди и не выше +20 градусов будет обещают в Петербурге в пятницу, 20 августа

Переменчивую облачность и небольшие дожди обещают в пятницу и на выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пасмурная и не слишком теплая погода ожидает Петербург в ближайшие три дня. Дожди пройдут в пятницу, субботу и воскресенье, а термометры покажут не выше +21 градуса, но ощущения прохлады добавит ветер.

- 20 августа в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный умеренный. Дневная температура составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Точно такая же погода ожидает Северную столицу и в выходные. Лишь температура может колебаться на 1-2 градуса. Увы, но возвращения жары ждать не стоит - лето заканчивается. На следующей неделе метеорологи и вовсе обещают падение температуры до +15 градусов днем.

Ну а сейчас, на 7:30 утра, в Петербурге немного облачно, без осадков. Дует юго-западный ветер скоростью 3-7 метров в секунду. Термометры показывают около +14 градусов. давление составляет 754 мм ртутного столба, что ниже нормы. А влажность держится на уровне 86%.