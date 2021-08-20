Сигарет на два миллиона рублей изъяли на складе в Шушарах

61 тысячу пачек европейских сигарет изъяли на складе в Шушарах. Фото: СЗТУ

Крупную партию сигарет, стоимостью в два миллиона рублей, изъяли в Петербурге сотрудники Северо-Западного таможенного управления. Инспекторы вместе с сотрудниками Роспотребнадзора пришли с проверкой на один из крупных складов в Шушарах. Там и нашлись коробки с привезенным из Европы табаком.

- В ходе проверки была обнаружена 61 тысяча пачек сигарет марки «Dove» без обязательной маркировки. Согласно информации на упаковках, табачная продукция была произведена в Европе.

Учитывая отсутствие российской акцизной марки, всю партию признали контрабандой и изъяли. В отношении владельца сигарет завели административное дело за оборот табачной продукции без наличия акцизов. Кроме конфискации товара, хозяину грозит штраф. В случае юридического лица это от 200 до 300 тысяч рублей.