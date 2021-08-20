Байкер сбил пешехода на переходе на Литейном проспекте

Байкер снес мужчину на переходе. Фото: vk.com/spb_today

Спешащий мотоциклист сбил переходившего дорогу пешехода. Инцидент произошел вечером четверга на Литейном проспекте. Байкер пытался объехать стоявшие в пробке машины и не успел остановиться перед вышедшим на «зебру» мужчиной.

- Байкер сбил человека на пешеходном переходе через Литейный, - сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же опубликовано и видео, снятое на авторегистраторы стоявших в заторе машин. По словам водителей, пешеходу уже зажегся зеленый, когда справа внезапно вылетел мотоциклист. Он упал, пытаясь остановиться перед переходом, но покатившийся по мокрому асфальту байк снес вышедшего на дорогу мужчину. Тот со всего маху сильно ударился затылком о землю.

О состоянии пострадавшего не сообщается.