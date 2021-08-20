Вооруженный ножом грабитель унес кофе, авокадо и две банки «Нутеллы» из магазина на Удельном проспекте

Мигрант ограбил магазин на Удельном проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грабитель с особым гастрономическим вкусом пришел 19 августа в сетевой супермаркет на Удельном проспекте. Мужчина спокойно дошел до стеллажей, положил в корзинку несколько пачек кофе, две банки шоколадной пасты «Нутелла». Завершил набор продуктов тонкий штрих - авокадо. Но платить за все посетитель не собирался.

- Угрожая директору магазина ножом, покупатель скрылся с места происшествия, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, использовать украденное по назначению злоумышленник не успел. На вызов сотрудников магазина быстро прибыли полицейские. Они то и задержали грабителя. Им оказался 24-летний мигрант, уроженец Киргизии.

Теперь любителю авокадо грозит уголовное дело за вооруженное ограбление, за что предусмотрены длительные тюремные сроки.