Софийская улица встала в пробке из-за ДТП с самосвалом

"Лада" протаранила самосвал и собрала пробку на Софийской улице. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная пробка собралась на Софийской улице утром 20 августа. На выезде из Петербурга «Лада Гранта» врезалась в грузовик. В итоге левая полоса оказалась перекрыта аварийными машинами. А в правую все желающие не помещаются.

- «Гранта» догнала самосвал в левом ряду на Софийской в сторону Колпино. Закладывайте смело плюс полчаса на проезд. Свободна одна полоса, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Затор растянулся от подъезда к автозаводской улице в районе станции метро «Шушары» и почти на три километра в сторону съезда к Ленсоветовской дороге. Поскольку объезда или разворота тут нет, попавшим в пробку водителей остается только ждать и терпеть.

В сторону Петербурга проезд свободный.