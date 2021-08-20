На ЗСД начали штрафовать водителей, ездящих по трассе бесплатно

На ЗСД начали штрафовать любителей бесплатного проезда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ЗСД начали штрафовать водителей, которые не любят платить за проезд. Иногда особо хитрым автомобилистам удавалось проскочить под шлагбаум «паровозом» за другой машиной, оплатившей проезд. Но теперь халяве пришел конец.

- Комитет по транспорту информирует водителей, что работа ведомства по пресечению указанных правонарушений организована в полном объеме. Отлажена система взаимодействия между профильными организациями: оператором магистрали и ГИБДД, что в комплексе с фото- видеофиксацией, осуществляемой на всех пунктах оплаты проезда ЗСД, обеспечивает возможность выявления нарушений и наказания виновных лиц, - сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, владельца легковушки, проскочившей без оплаты, выпишут штраф в 1500 рублей, хозяев грузовика или автобуса накажут на 5000 рублей.

Отметим, что система наказаний работает не только на ЗСД, но и на других платных трассах страны.