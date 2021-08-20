Видео с любителем «Нутеллы» и авокадо показала полиция

24-летний уроженец Киргизии украл продукты из магазина. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

МВД показало видео с разбоем в магазине на Удельном проспекте, откуда посетитель-гурман вынес четыре пачки кофе, две банки шоколадной пасты «Нутелла» и одно авокадо. Чтобы не платить за продукты, грабитель угрожал сотрудникам ножом, что резко ухудшило его будущие перспективы.

- 19 августа около 13:30 в полицию поступило сообщение от директора магазина о том, что в магазине у дома 17 по Удельному проспекту покупатель, на вид около 28 лет угрожал сотрудникам магазина ножом, украл товар и с места пришествия скрылся. Около 15:00 у дома 17 по Удельному проспекту был задержан 24-летний мужчина, - сообщает пресс-служба Главка.

Как оказалось, задержанный - мигрант из Киргизии. Зачем ему понадобился именно такой набор продуктов, мужчина не пояснил. Теперь в отношении него возбуждено дело по статье «Разбой», подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Меру пресечения до суда ему изберут позднее.