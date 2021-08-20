Еще 1691 человек заболел коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость выросла в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Петербурге приводит портал «Стопкоронавирус.рф», собирающий информацию с региональных оперативных штабов. Так по России за минувшие сутки заболели еще 20 992 человека. Из них 1925 - в Москве и 1691 - в Петербурге.

По состоянию на утро 20 августа в Северной столице с начала пандемии зафиксировано 564 039 заражений (+1 691), из этого числа выздоровели 541 746 пациентов (+1846), умерли 20 188 болевших коронавирусом горожан (+39).

После заметного падения в середине недели, суточная заболеваемость в Петербурге опять выросла. Смертность остается на преднем уровне.

В Ленинградской области ситуация следующая: заражений за все время – 60 757 (+227), смертей – 2388 (+4), выздоровлений - 48 960(+96).