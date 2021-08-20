Две полосы движения перекроют на КАД между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной

Очередной ремонт на КАДе сулит автомобилистам пробки. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые ограничения водятся на петербургской кольцевой автодороге. С 25 августа на внутреннем кольце начнут убирать продавленный колесами асфальт. Работы коснутся участка между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. Водителей призывают к внимательности.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 25 по 30 августа 2021 года будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, а по первой и второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Чтобы все сделать быстро, работы будут идти в два смены по 12 часов. Но в планы дорожников может вмешаться погода, поэтому сроки могут сдвинуться.

Автомобилистов призывают следить за информацией о ремонте, которая выводится на информационные табло КАДа.

Отметим, что на участке после Вантового моста сейчас идет ремонт, что ежедневно приводит к серьезным пробкам.