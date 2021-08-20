Часть Мытного двора Петербурга выставят на торги

Часть Мытного двора продадут с аукциона. Фото: vk.com/mytndvor

Часть Мытного двора будет выставлена на торги. О будущей приватизации объекта культурного наследия говорится в документе, опубликованном на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга.

- Способ приватизации: продажа государственного имущества на конкурсе единым лотом. Срок продажи: 3-й квартал 2021-2-й квартал 2024 года, - говорится в тексте документа.

Проводить торги будет «Российский аукционный дом», а на приватизацию выставят помещения по адресу: Евгеньевская улица, дом 2, литера А.

В качестве обременения будущий покупатель подпишет документ охранное обязательство, так как здание является памятником архитектуры и все работы по его приспособлению и переустройству могут проводиться только под контролем Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП). Начальная стоимость лота пока не определена.

Напомним, что сейчас Мытный двор, расположенный на проспекте Бакунина, в 10 минутах от Невского проспекта, находится в плачевном состоянии, о чем неоднократно говорили градозащитники.