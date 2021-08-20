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Звезды20 августа 2021 16:12

Горизбирком отменил отказ регистрировать Татьяну Буланова на выборах

Заявку певицы вновь рассмотрят в ближайшее время
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Буланова рассчитывает попасть в Законодательное собрание Петербурга.

Буланова рассчитывает попасть в Законодательное собрание Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У Татьяны Булановой появился шанс попасть в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Городская избирательная комиссия отменила решение об отказе в регистрации кандидатуры звезды 90-х. Организаторы выборов пришли к выводу, что отказ был вынесен с нарушениями. Решение должны были принять в течение 10 дней, а певица получила ответ от территориального избиркома Калининского района города только на 11-й.

- В итоге было принято решение отправить вопрос по регистрации певицы на повторное рассмотрение в территориальную избирательную комиссию № 17, которая осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7, - сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации из-за недостоверных подписей в поддержку певицы. По мнению главы рабочей группы по проверке подписных листов, в них были неполные паспортные данные и неразборчивый почерк.

К слову, у исполнительницы хита «Не плачь» есть еще один шанс податься в политику. Буланова также является зарегистрированным кандидатом на выборах в Госдуму РФ в составе федерального списка кандидатов от одной из партий.