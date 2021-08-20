В Смольном пообещали ликвидировать дефицит школ в Петербурге за три года

Решить вопрос с дефицитом школ пообещали за три года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за три года ликвидируют дефицит школ. Об этом заявил глава городского Комитета по строительству Игорь Креславский. По словам чиновника, сейчас в некоторых районах, особенно с активной застройкой, ощущается недостаток учебных учреждений, но работа по решению проблемы идет.

- Нехватка соцобъектов ощущается везде: в одних районах больше, в других - меньше. Особенно сложно обстоят дела в местах массовой жилой застройки, таких как Шушары, Горелово, «Северная Долина», - рассказал Креславский «Петербургскому дневнику».

Часто решать проблему приходится в «ручном режиме», когда есть опасность затягивания сроков. Если раньше недобросовестного подрядчика долго выгоняли с объекта, как в ситуации с 434-й школой в Сестрорецке, которую ремонтировали 13 лет, то сейчас все решается в кратчайшее время: «Мы больше не ждем окончания сроков работ и если видим сбои и несоблюдение сроков, то вначале предупреждаем, а потом расторгаем договор».

- Всего в городе осталось 22 проблемных объекта. В ближайшую пару лет мы закром этот вопрос. Если говорить о социалке, то здесь накопился большой дефицит. Но планируем и с этим вопросом разобраться за несколько лет. В деньгах это сотни миллиардов рублей. По времени, думаю, года три, - заявил глава Комстроя.