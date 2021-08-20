Мощная гроза начнется вечером 20 августа в Петербурге

В Петербурге обещают грозу к вечеру пятницы, 20 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В МЧС предупреждают жителей Санкт-Петербурга о наступлении грозы. Непогода придет в Северную столицу вечером 20 августа. По прогнозам синоптиков, громыхать будет будь здоров. Но дождей не ожидается.

- Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 августа в ближайшие часы местами будут грозы, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Что касается погоды на выходные, 21 и 22 августа 2021 года, то она испортится, по неутешительной традиции. Будут дожди, а температуру в лучшем случае обещают от +18 до +21 градуса.