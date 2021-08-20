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Происшествия20 августа 2021 17:57

Мощная гроза начнется вечером 20 августа в Петербурге

Спасатели МЧС предупредили о непогоде
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге обещают грозу к вечеру пятницы, 20 августа.

В Петербурге обещают грозу к вечеру пятницы, 20 августа.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В МЧС предупреждают жителей Санкт-Петербурга о наступлении грозы. Непогода придет в Северную столицу вечером 20 августа. По прогнозам синоптиков, громыхать будет будь здоров. Но дождей не ожидается.

- Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 августа в ближайшие часы местами будут грозы, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Что касается погоды на выходные, 21 и 22 августа 2021 года, то она испортится, по неутешительной традиции. Будут дожди, а температуру в лучшем случае обещают от +18 до +21 градуса.