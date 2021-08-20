«Водоканал» ждет подтоплений на улицах Петербурга во время дождливых выходных

В Петербурге готовятся к подтоплениям на выходных, 21 и 22 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Водоканал» готовится к локальным подтоплениям улиц Санкт-Петербурга во время дождливых выходных, 21 и 22 августа. Напомним, по прогнозам синоптиков непогода будет еще и с грозами. В городе следить за уровнем воды на дорогах и во дворах отправят 35 аварийных бригад. Изначально специалисты собираются контролировать самые уязвимые точки на карте Северной столицы. Да, многострадальная Парашютная улица в этот список, безусловно, входит.

- На Парашютной улице, которая находится на особом контроле у предприятия, установлена насосная станция мощностью 650 кубометров воды в час. Данная мобильная станция позволяет эффективно решать сложные задачи перекачивания стоков, - сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Мобильные насосы появятся и на Пулковским шоссе, а также на Привокзальной площади в Ломоносове.