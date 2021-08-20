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Здоровье20 августа 2021 19:02

Число госпитализаций в Петербурге почти приблизилось к трем сотням за сутки

При этом за минувший день из ковидных стационаров выписали 338 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за сутки госпитализировали 277 зараженных коронавирусом.

В Петербурге за сутки госпитализировали 277 зараженных коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге суточное число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией почти приблизилось к трем сотням. За прошлый день в ковидные стационары поступили 277 человек. При этом из больниц выписали 338 пациентов. В реанимации все еще находятся 416 горожан, из них 177 – на аппарате ИВЛ.

- За минувшие сутки коронавирусом заболел 1 691 петербуржец. Выздоровели 1 846 человек. Умерло – 39, - сообщается в обновленном перечне показателей эпидситуации в Петербурге от Смольного.

Добавим, что петербургские ученые отчитались об итогах независимого исследования эффективности вакцинации от коронавируса. Врачи уверены, что прививка против инфекции в пять раз снижает риск угодить в стационар.