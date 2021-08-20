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Здоровье20 августа 2021 19:55

Ученые СПбГУ раскрыли секрет иммунитета на коронавирус у петербуржцев

Исследователи выяснили, что именно антитела уровня IgA играют ключевую роль
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские ученые рассказали, при каком уровне антител нужно вакцинироваться от коронавируса.

Петербургские ученые рассказали, при каком уровне антител нужно вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые СПбГУ оценили иммунный ответ на коронавирус у жителей Санкт-Петербурга. В исследовании, продлившемся год, приняли участие 180 добровольцев, из которых только 28% заразились инфекцией. Все они вели вполне активный образ жизни, были в постоянном социальном контакте, а разе в две недели сдавали кров на анализы.

Оказалось, что ключевую роль в иммунитете играет уровень антител IgA, а не IgG. Первые иммуноглобулины есть в слюне, пищеварительном соке и слизистых выделениях, а вторые – в плазме крови.

- Для значительной части переболевших участников исследования уровень IgA оставался высоким и спустя восемь-девять месяцев после выздоровления, значительно превышая уровень IgG в крови, - цитируют в пресс-службе СПбГУ главу отдела генетики человека при Клинике высоких медтехнологии им. Пирогова, ученого Андрея Иванова.

Вывод – если у вас понизился именно уровень IgA, то можно вакцинироваться от коронавируса.