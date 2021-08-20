28,6 тысячи человек поступили в государственные вузы Петербурга

В вузы Петербурга поступили 28,6 тысячи человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

28 650 человек поступили в вузы Санкт-Петербурга на бакалавриат и специалитет перед началом учебного сезона 21/22. Средний балл ЕГЭ у новоиспеченных студентов составил 83,56. Сильнее всего конкуренция была в СПбГУ, ИТМО и ВШЭ. Чтобы попасть в эти университеты нужно было набрать более 90 баллов на Едином госэкзамене.

В Смольном подытоживают приемную кампанию с положительной оценкой.

- Это говорит о том, что петербургская высшая школа не только занимает лидирующие позиции в России, но и ценится за рубежом. Ежегодно наши вузы открывают новые образовательные программы по «профессиям будущего», востребованными на рынке труда, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в этом году в университеты Северной столицы подали рекордное число заявлений – 709 тысяч. Конкурс вышел впечатляющий – в среднем, 17 человек боролись за место. Прием заявлений в магистратуру и на заочку еще идет.