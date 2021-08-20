Нелегальных торговцев выселили с территории у Казанского собора

В Петербурге выселили подальше от Казанского собора нелегальных торговцев. Фото: ККИ Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга заручились поддержкой полиции и зачастили с рейдами в Центральный район города, а конкретно – к Казанскому собору, где в последнее время обосновались одни и те же нелегальные торговцы. Горе-предпринимателей в очередной раз прогнали, предварительно изъяв все зонты, кружки, ложки, игрушки и всевозможные сувениры. В общей сложности, торговцы лишились более 500 товаров.

Рейды Смольного проходят с полицией, чтобы нелегальные торговцы не учудили чего-нибудь. Фото: ККИ Петербурга

- Торговое оборудование (столы, прилавки, торговые тумбы и модули), а также реализуемый товар изымается и отправляется на склад временного хранения. В районе проверили 15 торговых точек, 6 из которых были размещены незаконно, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ККИ.

Всем нелегальным торговцем грозят крупные штрафы. Фото: ККИ Петербурга

Владельцы нелегальных точек получили по административному делу. Если они представляют собой юридическое лицо, то им грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.