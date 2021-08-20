Смольный выбрал регоператора по обращению с отходами на 10 лет в Петербурге

В Петербурге определились с регоператором по обращению с ТКО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный определился, кто в следующие 10 лет в Петербурге будет региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В итоге конкурсная комиссия рекомендовала заключить договор с АО «Невский экологический оператор». Об этом «КП-Петербург» сообщили в самой компании. Стоимость контракта составляет ни много ни мало 131 миллиард рублей.

- Конкурс признан несостоявшимся. Заявка одного из участников (ЛОЭК – Прим.Ред.) признана несоответствующей заявленным конкурным параметрам. То есть их заявку не рассматривали. Комиссия рекомендовала подписать контракт с НЭО, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе новоиспеченного регоператора.

Ранее Смольный утвердил новую схему многострадальной мусорной реформы в Петербурге. По планам, в окрестностях Северной столицы построят четыре комплекса по переработке отходов, а также еще парочка сортировочных комплексов.