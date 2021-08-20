В Петербурге задержали депутата из МО «Волковское» по подозрению в получении взятки

Депутата МО "Волковское" задержали в Петербурге по подозрению в получении взятки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция нагрянула к депутату из муниципального округа «Волковское», что находится во Фрунзенском районе. Александра Савченкова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Подробности очередного коррупционного дела пока не сообщаются. Разве что известно о размере денежной суммы – 366 тысяч рублей.

- Савченков из МО «Волковское» попал в руки стражей порядка в момент получения взятки. После происшествия завели уголовное дело. Правоохранители ходатайствуют об избрании мужчине меры пресечения, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Северной столице произошло другое, более громкое задержание. Начальника службы по противодействию коррупции таможни обвинили в крупной взятке.