Инспекторы ГАТИ выявили десятки нарушений парковки во дворах на юго-западе Петербурга

В Петербурге выявили очередных нарушителей парковки во дворах, теперь на юго-западе города. Фото: vk.com/gatispb

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции провели рейд по выявлению незаконной парковки во дворах Кировского района Петербурга. Нарушителей было полно, не один десяток. Особенно водители грешат во дворах на проспекте Ветеранов, а также на Ленинском и Дачном проспектах. Там автомобили бросают на газонах, перед входом в парадную и прямо у мусорных контейнеров. Судьба у водителей известно какая.

- Дальше мы получаем от коллег из ГИБДД данные о владельцах транспорта, после чего нарушители получат «письмо счастья» о назначении штрафа. Для физических лиц – 3 тысячи рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч, - пишет пресс-служба ГАТИ Петербурга в своей группе во «Вконтакте».

Горе-водителей предупреждают, что их транспорт могут эвакуировать, если он затрудняет проезд спецтехники во дворе или блокирует вход людей в дом.