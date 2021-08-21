Две полосы движения вновь перекроют на КАД между проспектами Энгельса и Культуры

На внутреннем кольце КАД опять перекроют две полосы движения из-за устранения колейности полотна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На внутреннем кольце КАД вновь перекроют участок между развязками с проспектами Энгельса и Культуры. В этот раз водители потерпят неудобства с 27 августа по 2 сентября 2021 года. Причина ограничения движения привычное – рабочие будут устранять там колейность покрытия проезжей части. Для проезда закроют вторую и третью полосы.

Тот самый участок с перекрытиями. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / "Яндекс. Карты"

- По первой полосе введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения. Устранять колейность будут на второй полосе, в две смены, то есть круглосуточно, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для удобства автолюбителей на месте смонтируют световую сигнализацию и установят специальные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят рабочих от транспортного потока.