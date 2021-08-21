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Происшествия21 августа 2021 11:46

Мигрант 26 раз ударил ножом жену на юго-западе Петербурга

Арестовывать некого – мужчину нашли мертвым под окном дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жестокое убийство женщины произошло на юго-западе Петербурга.

Жестокое убийство женщины произошло на юго-западе Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На юго-западе Санкт-Петербурга произошла жуткая трагедия в семье мигрантов. 49-летний мужчина зарезал свою жену в одной из квартир дома на улице Латышских Стрелков. Полиция обнаружила на теле 45-летней убитой 26 ножевых ранений. А вот арестовывать оказалось некого – труп предполагаемого убийцы нашли под окном дома.

- По словам сына убитой женщины, ее муж злоупотреблял алкоголем. В последнее время он не проживал дома, а утром 20 августа приехал к ней, чтобы помириться. Но все закончилось очередной ссорой. Не исключается версия, что мужчина совершил суицид после убийства жены. Правда, скончался он в машине скорой помощи, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «Комсомолке», оба погибших являются уроженцами Узбекистана. Они прибыли в Россию для заработка.