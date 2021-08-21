Молодой депутат попался на пьяном вождении на «Ленд Ровере» в Петербурге

В Петербурге остановили элитное авто с пьяным молодым депутатом за рулем. Фото: vk.com/dorinspb

Петербургские инспекторы ГИБДД задержали 24-летнего депутата Тосненского района Ленобласти за вождение в пьяном виде. Молодой человек был на дорогущем «Ленд Ровере». Он признался, что машина не его. На пассажирском сидении находилась девушка, которая попыталась заступиться за парня, чтобы его лишний раз не снимали на камеру.

Надо отдать должное, молодой человек не буянил и не качал права. Фото: vk.com/dorinspb

- Машину остановили в 4:30 на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта. Водитель надул 0,450 мг/л. В отношении него составили административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление т/с в состоянии опьянения», - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Народному избраннику грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.